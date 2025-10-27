تكالة يبحث مع منظمات المجتمع المدني دعم حقوق «ذوي الإعاقة»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الإثنين 27 أكتوبر، عددًا من المواطنين من ذوي الإعاقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مواصلة الدور الوطني للمجلس الأعلى للدولة في متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب الدكتور تكالة عن استعداده التام للعمل على تحسين ظروف هذه الشريحة المهمة من أبناء المجتمع، مؤكدًا على أهمية إيجاد صوت لها داخل مختلف مؤسسات الدولة.