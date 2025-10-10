تكالة يبحث مع نائبة المبعوثة الأممية مستجدات العملية السياسية في البلاد

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، موسى فرج.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية قدمًا وصولًا إلى إجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

كما تم استعراض خارطة الطريق الأممية الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية، التابعة للمجلس الأعلى للدولة، والذي كان قد تم عرضه وإقراره خلال جلسة المجلس يوم الإثنين الماضي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح العملية السياسية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يحضر احتفال السفارة الألمانية باليوم الوطني في طرابلس

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الخميس، في الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في العاصمة طرابلس، بمناسبة الاحتفال بـ اليوم الوطني الألماني – يوم الوحدة الألمانية، وذلك بدعوة رسمية من السفير الألماني لدى ليبيا، رالف طراف.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الرسمية الليبية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا، وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا، وتأكيدًا على أهمية التعاون المشترك ودعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.