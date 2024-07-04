«تكالة» يبحث مع نائب السفير الإيطالي المستجدات السياسية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الخميس، مع نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا ريكاردو فيلا، المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية والإقليمية للدفع بالعملية السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، أنه تم أيضا خلال اللقاء بحث ما يقوم به المجلس من جهود للوصول لتوافق سياسي شامل يفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تلبي تطلعات الليبيين.

كما بحث اللقاء توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية.