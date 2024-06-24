« تكالة» يبحث مع «نورلاند» السبل نحو انتخابات وطنية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، أمس الأحد، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي “ريتشارد نورلاند” مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل الدفع بها قدمًا للوصول لانتخابات وطنية وفق الاتفاقات السياسية تلبي طموح الشعب الليبي.

وحضر اللقاء من الجانب الأمريكي كلا من القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “جيرمي برنت” و”كريستوفر لافارج” مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا والوفد المرافق لهم.

وحضره من الجانب الليبي،النائب الأول الدكتور مسعود عبيد والنائب الثاني الدكتور عمر العبيدي.

وكان أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، أمس، سلسلة من اللقاء في العاصمة طرابلس لبحث سبل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة ووضع مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية.