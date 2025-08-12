«تكالة» يبحث مع هيئة الاتصالات تعزيز الخدمات ومواكبة التطورات التقنية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس هيئة الاتصالات والمعلوماتية، عبد الباسط باعور، وذلك بحضور عضو المجلس، محمود الطبيب.

وقدّم المهندس باعور، خلال اللقاء، التهاني والتبريكات للدكتور تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة فوزهم في انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا، حيث أكد رئيس الهيئة حرص المؤسسة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية، بما يواكب التطورات التقنية ويُلبي احتياجات المواطنين.