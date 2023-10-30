«تكالة» يبحث مع وفد تركي التطورات الإقليمية والدولية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، وفدا تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة آلية تنسيق الجهود الدولية من أجل وقف العدوان الصهيوني.

وأكد تكالة في هذا الصدد، على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ورفض تهجير سكان غزة تحت أي حجة كانت، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والحفاظ على أرضه ومقداساته.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وآلية التغلب على المشاكل التي تُعيق الوصول إلى الانتخابات التي يطمح لها الشعب الليبي.