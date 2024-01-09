«تكالة» يبلغ «عقيلة صالح» برفض القرارات الفردية الصادرة عن النوّاب

أعلم رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” برفض المجلس الأعلى للدولة لكل القرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب، التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، فإن “تكالة” أبلغ مجلس النواب بأنه تم التعميم على الحكومة وأجهزة الدولة، وكذلك المؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية، بعدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر من مجلس النواب، واعتبارها غير ذات تأثير، ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفاءها شروط صحة إصدارها.