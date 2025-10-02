تكالة يتابع التحضيرات للمؤتمر الدولي حول «تجارة القوافل»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة اليوم الخميس، 2 أكتوبر، مدير مركز غدامس للأبحاث والدراسات وتوثيق التراث الدكتور مختار حوده، برفقة رئيس اللجنة العلمية بالمركز الدكتور فوزي عقيل، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء استعراض آخر الترتيبات لعقد الدورة السادسة للمؤتمر العلمي الدولي بعنوان “تجارة القوافل في شمال وغرب إفريقيا”، المزمع إقامته بمدينة غدامس خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم.

كما اطلع مدير المركز الرئيس على الجهود والأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز لحفظ وصون التراث الليبي، كان آخرها إعلان منظمة اليونسكو إزالة مدينة غدامس القديمة من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، حيث أشاد الرئيس بهذه الجهود مؤكداً دعم المجلس الكامل لها.