«تكالة» يتابع مشاركة الوفد الليبي في الألعاب الأولمبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، “عبد الشفيع الجويفي”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار اهتمام المجلس بالرياضة الليبية ومتابعته لمشاركة الوفد الليبي في الألعاب الأولمبية المقامة في باريس حاليا”.

ودعا تكالة، “إلى ضرورة اجراء تقييم للمشاركة الليبية بهدف التخطيط الجيد لتحقيق نتائج أفضل في المشاركات القادمة”.

الثلاثاء 30 يوليو 2024 التقى السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "محمد تكالة" اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة بحكومة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠٢٤