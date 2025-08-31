«تكالة» يتفقد إدارات الديوان ويؤكد على رفع كفاءة الأداء المؤسسي

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة رئيس ديوان المجلس خالد الغريب، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، جولة تفقدية شملت المكاتب والإدارات التابعة للديوان.

واطلع تكالة خلال جولته على سير العمل والمهام المنجزة، كما استمع إلى أبرز التحديات التي تواجه الموظفين وسبل معالجتها، بما يضمن توفير بيئة عمل محفزة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد رئيس المجلس أهمية الالتزام بالضوابط الإدارية والإجراءات التنظيمية، مشدداً على أن الانضباط الوظيفي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة العمل وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة.