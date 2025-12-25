تكالة يتلقى تعازي اتحاد المغرب العربي في حادث سقوط طائرة «الحداد» ومرافقيه

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس، تعزية رسمية من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، السفير طارق بن سالم، في الحادث الأليم الذي أسفر عن سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، والوفد المرافق له.

وأعرب السفير طارق بن سالم عن مواساتيه الحارة وتعاطفه العميق مع أسر الضحايا والشعب الليبي، مؤكداً وقوف اتحاد المغرب العربي إلى جانب ليبيا في هذه الظروف الأليمة، ومؤيداً كل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.