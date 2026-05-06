تكالة: يجب مواصلة التقارب مع مجلس النواب

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور عضوة المجلس هناء العرفي، مدير السجل المدني في المرج العميد فتحي النف، إلى جانب عدد من أعيان مدينة المرج، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات السياسية والخدمية، حيث ركز الحاضرون على آخر المستجدات السياسية في البلاد، مع الإشادة بالخطوات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للدولة في إطار التقارب مع مجلس النواب بشأن ملف القوانين الانتخابية وعدد من القضايا التشريعية.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة هذا المسار السياسي بما يسهم في إنهاء حالة الجمود، والدفع نحو توافق وطني يقوم على الأطر القانونية والدستورية المنظمة للعملية السياسية في ليبيا.

كما استعرض وفد مدينة المرج مجموعة من التحديات الخدمية والتنموية التي تواجه المدينة، مشيرين إلى وجود مختنقات في عدد من القطاعات الحيوية، ومطالبين بتدخل الجهات المعنية لمعالجتها بما يخفف من الأعباء عن المواطنين.

وأبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تفهمه لما تم طرحه من مطالب، مؤكدًا استعداد المجلس لمتابعة هذه الملفات ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عملية لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستجابة لاحتياجات السكان.