«تكالة» يدعم الحرس البلدي في مهامه الرقابية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب قطوسة” بمقر المجلس بطرابلس.

وفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة” أكّد “تكالة” على دعمه لجهاز الحرس البلدي للقيام بمهامه الرقابية، ومنها متابعة الأسعار بالمحال التجارية والأسواق والمخابز، وإزالة البناء العشوائي والتعديات على الطرق العامة.

كما أكد على ضرورة تنفيذ القانون وضبط المخالفين والمضاربين بالأسعار، وإحالتهم للجهات المختصة.

وشدد “تكالة” على أهمية دور جهاز الحرس البلدي في حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار في البلاد.