تكالة يدعو لتوحيد جهود المؤسسات المعنية بحقوق قدامى المحاربين

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” دعم المجلس لجهود المجتمع المدني، التي تعني بمصلحة المواطن والوطن، وتسهم في إنجاح مبادرات المصالحة الوطنية ولم الشمل.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن “تكالة” شدد خلال لقائه أعضاء منظمة “القلعة” بمقر المجلس، على ضرورة توحيد جهود المؤسسات التي تطالب بحقوق قدامى المحاربين، بما يمكنها من تقديم مشروع موحد باحتياجات هذه الفئة من المجتمع ومطالبها، وتحديد الصعوبات التي تواجهها.

وتناول اللقاء جهود المنظمة لصالح فئة قدامى المحاربين، ونقل وفد المنظمة مطالب هذه الفئة بشأن التعويضات المستحقة والاهتمام بها، عرفانا بالجهود القيمة التي قدمتها لأجل الوطن.