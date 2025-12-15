«تكالة» يرأس اجتماعاً حول الاستحقاقات الانتخابية

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعًا رسميًا اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 في مقر المجلس بطرابلس.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وحضره النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز.

وجاء الاجتماع لمتابعة تطورات ملف المناصب السيادية، ضمن التنسيق والتواصل المستمر مع مجلس النواب.

كما ناقش المكتب مستجدات خارطة الطريق السياسية، وجهود توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق توافق وطني شامل يسهم في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والمسائل الإدارية والتنظيمية المتعلقة بديوان المجلس الأعلى للدولة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان سير العمل بشكل منتظم وفعال.