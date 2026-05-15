تكالة يزور «المعرض الاقتصادي الدولي» في قازان

واصل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تحركاته الرسمية في جمهورية تتارستان الروسية، حيث أجرى زيارة إلى المعرض المصاحب للمنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة قازان، برفقة عضوي المجلس الأعلى للدولة مسعود اعبيد وعبدالعاطي أبوكتيف، وبحضور ممثل السفارة الليبية لدى روسيا الاتحادية عادل الرفاعي.

وجاءت الزيارة ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها تكالة والوفد المرافق له إلى جمهورية تتارستان، في إطار تعزيز التواصل الاقتصادي والانفتاح على التجارب الدولية في مجالات الاستثمار والتنمية والتكنولوجيا.

واطلع محمد تكالة والوفد المرافق خلال الجولة على عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، والتي ضمت مؤسسات اقتصادية وصناعية وتقنية وأكاديمية تمثل عدة دول، وسط حضور واسع لشركات وهيئات متخصصة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وشملت الجولة التعرف على أبرز المشاريع والاستثمارات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والتعليم والتطوير الصناعي، إلى جانب الاطلاع على تجارب متقدمة في مجالات الرقمنة والابتكار والتقنيات الحديثة المستخدمة في دعم الاقتصادات الوطنية.

كما ناقش الوفد الليبي خلال الزيارة عدداً من الأفكار والمبادرات المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، التي باتت تشكل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية الدولية.

وتأتي مشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة في المنتدى الاقتصادي الدولي بقازان في وقت تسعى فيه ليبيا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الدولية، عبر تعزيز الشراكات مع الدول والمؤسسات الاقتصادية والتقنية المختلفة.

ويُعد المنتدى الاقتصادي الدولي في قازان من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تجمع مسؤولين ومستثمرين ومؤسسات من عدة دول، لمناقشة ملفات التنمية والاستثمار والتعاون التجاري والتقني.