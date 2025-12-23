«تكالة» يزور وزارة الدفاع ويبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية

أجرى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة زيارةً إلى مقر وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، في إطار التنسيق السياسي والأمني بين مؤسسات الدولة.

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة كلٌّ من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية محمود حمزة.

وعقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خلال الزيارة اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وجرى استعراض الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، ومناقشة التحديات الميدانية القائمة، وبحث سبل تعزيز الاستقرار، وضمان حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على الأمن العام.

وتندرج الزيارة ضمن التحركات السياسية الهادفة إلى توحيد الرؤى بين السلطات التنفيذية والأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك في ظل المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من تحديات أمنية تتطلب توافقًا مؤسساتيًا، وحضورًا سياسيًا داعمًا لمسار الاستقرار.