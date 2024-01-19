«تكالة» يستعرض جهود قوة مكافحة الإرهاب

قام رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الخميس، بزيارة إلى مقر قوة مكافحة الإرهاب في مدينة الخمس، وكان في استقباله اللواء محمد الزين آمر قوة مكافحة الإرهاب وعدد من الضباط وضباط الصف.



وتم خلال الزيارة استعراض الجهود التي تبذلها قوة مكافحة الإرهاب من أجل استتباب الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب، والمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

كما تم خلال الزيارة مناقشة المصاعب التي تواجه القائمين على بسط الأمن وبحث سبل تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.