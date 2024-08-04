«تكالة» يستقبل «ائتلاف شباب المنطقة الغربية لتصحيح المسار»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة؛ رفقة رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الدكتور عبد العزيز حريبة وعضوي المجلس موسى فرج وإبراهيم أبو شعالة، اليوم الأحد، بمجموعة من حراك (ائتلاف شباب المنطقة الغربية لتصحيح المسار)، بمقر المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث الانفلات الأمني الذي تشهده بعض مدن المنطقة الغربية والذي أسهم في ارتفاع معدل الجريمة والتهريب وعدم الاستقرار في هذه المدن.

وأشار تكالة إلى أهمية تواصل أعضاء الائتلاف مع مؤسسات الدولة الشرعية لحلحلة العديد من المشاكل الأمنية بالمنطقة الغربية.

وأكد تكالة على دعم الشباب بما يلبي طموحاتهم وابتعادهم عن حمل السلاح، الأمر الذي يساهم في دعم الاستقرار، والحد من الفوضى والقضاء على التهريب وتجارة الممنوعات.