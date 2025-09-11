تكالة يستقبل الدبيبة لمناقشة مسار التوافق الوطني والاستحقاقات الانتخابية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الخميس 11 سبتمبر، برفقة النائب الأول حسن حبيب ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، بمقر المجلس بطرابلس.

ورافق الدبيبة في اللقاء وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمستشار عبد المجيد مليقطة.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والجهود المبذولة لدفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على أهمية تعزيز الاستقرار والتعاون بين المؤسسات الوطنية.

وأكد المجتمعون على ضرورة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وحشد الدعم المحلي من كافة القوى الوطنية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء كافة المراحل الانتقالية في أجواء آمنة ومستقرة.

كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الأعلى للدولة، بما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.

وجدد الطرفان التأكيد على التزامهما بمسار التوافق الوطني والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن تحقيق المصالح العليا للشعب الليبي وإنجاح العملية الانتقالية.