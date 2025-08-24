تكالة يستقبل السفير التركي لمناقشة مسار العملية السياسية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة صباح الأحد، 24 أغسطس، السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيقتش والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدّم السفير التهاني لرئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة فوزهم في انتخابات المجلس، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

وتناول اللقاء استعراض آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل الدفع بالعملية السياسية نحو الوصول إلى أساس قانوني ودستوري يمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تعكس إرادة الشعب الليبي وتحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، ومواصلة الجهود الدولية لدعم المسار السياسي في البلاد بعد سنوات من الأزمة والانقسامات، والمجلس الأعلى للدولة يعتبر أحد الركائز الأساسية للعملية السياسية، ولعب دورًا مهمًا في التوافق حول القوانين الدستورية وتنظيم الانتخابات.