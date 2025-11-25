تكالة يستقبل السفير التركي لمناقشة ملفات «الأمن والإعمار»

استقبل الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك تطورات المسار السياسي وجهود توحيد المؤسسات.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ودعم برامج إعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز التنسيق في القضايا الأمنية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء أهمية استمرار الحوار بين البلدين لضمان استقرار ليبيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في دفع العملية السياسية قدماً وتحقيق التنمية الاقتصادية.

هذا وتتمتع ليبيا وتركيا بعلاقات تاريخية متجددة منذ العام 2011، حيث دعمت تركيا جهود إعادة بناء الدولة الليبية ومشاريع التنمية. وقد لعبت أنقرة دوراً بارزاً في المساعدة على توحيد المؤسسات الليبية وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة.