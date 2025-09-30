تكالة يستقبل رئيس «مجلس الحريات» لبحث قضايا حقوق الإنسان

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلّف عبدالمولى انتيشة رفقة عدد من أعضاء مجلس الحريات، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، سعد بن شرادة، وفوزية كروان.

وتناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، إلى جانب مناقشة آليات دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحقوق وصون الكرامة والحريات.

وأكد تكالة خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل والتشاور بما يعزز المصلحة العامة ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ودعم الحريات في ليبيا.

مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة يبحث تقارير اللجان ومتابعة سير العمل في طرابلس

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، صباح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، اجتماعًا برئاسة محمد تكالة وبحضور النائب الأول حسن حبيب، النائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع متابعة سير العمل داخل المجلس، إضافة إلى استعراض تقارير لجنة المناصب السيادية ولجنة خارطة الطريق المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، إلى جانب بحث البنود المقترح إدراجها ومناقشتها في الجلسة المقبلة، في إطار مواصلة مهام المجلس وتعزيز أدائه المؤسسي.