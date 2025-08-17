«تكالة» يستقبل سفير المملكة المتحدة لمناقشة دعم المسار الديمقراطي

استقبل الدكتور محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، صباح الأحد 17 أغسطس، بمقر المجلس في طرابلس، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن.

وخلال اللقاء، قدّم السفير التهاني لرئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة فوزهم في انتخابات المجلس، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية.

كما جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالوضع السياسي في ليبيا، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لدفع العملية السياسية نحو مسار ديمقراطي سليم، يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وتحقق تطلعاته في الاستقرار والتنمية.