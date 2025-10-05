تكالة يستقبل سفير فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في غزة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد، سعادة سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، في لقاء خصص لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات الإنسانية في غزة في ظل العدوان المستمر والحصار الخانق.

وأكد السفير الفلسطيني عمق الأزمة التي يواجهها الأهالي في القطاع، داعيًا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء أوضاع الجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا، وسبل تعزيز تواصلها مع مؤسسات الدولة الليبية لضمان سلامتها وحفظ حقوقها، بالإضافة إلى مناقشة مشاركة عدد من المتطوعين الليبيين في “أسطول الصمود” الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وهو ما لاقى ترحيباً من الجانب الفلسطيني.

من جانبه، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة التأكيد على الموقف الثابت لليبيا في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه.

وشدد على أن فلسطين ستظل قضية العرب الأولى، وأن ليبيا لن تدخر جهدًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله.

رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” يلتقي وفدًا من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، اليوم الأحد، الموافق 5 أكتوبر 2025م، اجتماعًا مع وفد من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في مقر المجلس، وقد حضر الاجتماع عضو المجلس الأعلى للدولة، “ابتسام استيته”، ومديرو الإدارات بالمجلس الأعلى للدولة المختصين.

وجاء اللقاء بناءً على تنسيق مباشر بين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وإدارة العلاقات الدولية بالمجلس، وذلك لمتابعة مجالات التعاون في عدة برامج تنموية ذات أولوية.

وتم مناقشة سبل الدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن يقدمه البرنامج للديوان، لاسيما في مجالات تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جهود الحوكمة والإصلاح الإداري.

وفي سياق اللقاء، شدد الدكتور “تكالة” على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، معتبرا ذلك خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين آليات العمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية.