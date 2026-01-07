«تكالة» يستقبل عمداء بلديات المنطقة الوسطى

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 07 يناير، بمقر المجلس في طرابلس، المقرر بلقاسم دبرز وأعضاء المجلس الدكتور الحداد وعبد العاطي أبو كتيف، إلى جانب عمداء بلديات المنطقة الوسطى.

وفي مستهل اللقاء، أكد العمداء دعمهم للانتخابات التي أجراها المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وأعضاء جدد لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرين إيها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية.

كما ناقش المجتمعون المستجدات السياسية في البلاد، وسبل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة متطلبات بلديات المنطقة الوسطى واستكمال المشاريع المتوقفة فيها.