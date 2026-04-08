تكالة يستقبل مهجّري بنغازي لـ«تعزيز حقوقهم وحماية ممتلكاتهم»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برفقة النائب الثاني السيد موسى فرج، عددًا من مهجري مدينة بنغازي لمناقشة التحديات الإنسانية والحقوق المعيشية للمهجرين.

وجاء اللقاء ضمن جهود المجلس لتعزيز حماية ممتلكات المهجرين والعمل على جبر الأضرار التي لحقت بهم، بما يسهم في ترسيخ مسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق استقرار دائم في البلاد.

وأكد الدكتور محمد تكالة أن ملف المهجرين يحظى بأولوية وطنية قصوى، مشددًا على أهمية تضافر جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية لضمان عودة المهجرين إلى مدنهم بشكل طوعي وآمن، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.

وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ودعم الحقوق الإنسانية للمتضررين من النزاعات السابقة، بما يعكس التزام الدولة بالعدالة والمساءلة في إطار المصالحة الوطنية.