تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد 12 أكتوبر، النشطاء المشاركين في أسطول الصمود على متن سفينة “عمر المختار” لكسر الحصار عن غزة، بمقر المجلس في طرابلس، برفقة النائب الثاني موسى فرج وعدد من أعضاء المجلس.

ورحب تكالة بالنشطاء، معبراً عن فخره واعتزازه بموقفهم البطولي والإنساني، الذي يعكس روح التضامن مع الشعب الفلسطيني ويسهم في تخفيف معاناة أهالي غزة.

كما جدد الرئيس موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير، مؤكداً تضامنه مع كل الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين في القطاع.

من جانبهم، أعرب النشطاء عن شكرهم وتقديرهم لتكالة على متابعة قضيتهم وضمان عودتهم بسلام، مشيدين بجهوده المستمرة في دعم القضية الفلسطينية.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يعقد اجتماعًا مع مجلس أعيان وحكماء تاجوراء لمناقشة التنمية والخدمات المحلية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، عضوي المجلس عادل كرموس والدكتور عبد الله جوان، رئيس وأعضاء مجلس أعيان وحكماء تاجوراء، في إطار تعزيز التواصل مع المكونات الاجتماعية ودعم جهود التنمية المحلية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم بلدية تاجوراء، وفي مقدمتها الحاجة الملحة للخدمات والمشاريع التنموية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية للبلدية.

كما تناول الاجتماع أوضاع كلية الهندسة العسكرية، حيث بحث الطرفان التحديات التي تواجهها وسبل تطويرها لتعزيز مستوى التعليم العالي في البلاد، عبر تقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسة الأكاديمية المهمة بما يتناسب مع دورها الوطني.