تكالة يستقبل وفد «المجلس الأعلى للأمازيغ» لبحث قضايا سياسية وخدمية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، برئاسة الهادي برقيق، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، من بينهم مقرر المجلس بلقاسم دبرز، وشعبان أبوسته، جمال أبوسهمين، سليمان الأعمى، وجمعة الشاوش.

وجرى خلال اللقاء تقديم التهاني للدكتور محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب تهنئة أعضاء مكتب الرئاسة الجدد، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا السياسية والخدمية التي تهم المكونات الأمازيغية والمناطق المختلفة بجبل نفوسة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال اللقاء، على أهمية وحدة ليبيا، وضرورة تضافر الجهود من أجل بناء هوية وطنية جامعة تضمن حقوق جميع المكونات، وتعزز من استقرار الدولة ومشاركة كافة الأطراف في مسيرة البناء الوطني.