تكالة يستقبل وفد تنسيقية أهل فزان لمناقشة أوضاع الجنوب

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الاثنين 15 سبتمبر، وفدًا من تنسيقية أهل فزان، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور عضو المجلس عن الجنوب السيد محمد الهادي.

وناقش اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المتعلقة بمنطقة فزان، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وسبل تذليل المعوقات التي تعرقل التنمية في الجنوب الليبي.

وأعرب وفد تنسيقية أهل فزان، الذي ضم نخبة من النشطاء السياسيين والاجتماعيين، إلى جانب عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن دعمهم الكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية الذي أقره المجلس الأعلى للدولة بالأغلبية المطلقة في جلسته الماضية، مؤكدين أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل نظام المحافظات وإنهاء المركزية الإدارية.