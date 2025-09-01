تكالة يبحث مع وزارة الإسكان أوضاع القطاع والمشروعات السكنية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة اليوم الإثنين، وكيل عام وزارة الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات، بحضور منى كوكلة عضو المجلس، بمقر المجلس في طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، قدّم الوكيل تهانيه لرئيس المجلس الأعلى للدولة بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وتناول اللقاء مناقشة أوضاع قطاع الإسكان والمرافق، واستعراض الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات السكنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يبحث دعم البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الإثنين اجتماعًا مع المدير العام للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، فيصل محمد بن دردف، بحضور عضو المجلس كمال الجطلاوي ومستشار البرنامج للشؤون القانونية محمد أبوزقية، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

واستعرض المدير العام أهداف البرنامج وآلية عمله، مؤكدًا السعي لاستكمال المشروعات السكنية المتعثرة وتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة للإسكان.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة بجهود البرنامج، مشددًا على دعمه لتذليل الصعوبات القانونية والتنظيمية أمام تنفيذه.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل لجان مشتركة لدراسة التشريعات ذات الصلة وتقديم مقترحات تعزز نجاح البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري.