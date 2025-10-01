تكالة يشارك بـ«المؤتمر الوطني للتعليم العالي» في طرابلس

حضر رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 أكتوبر 2025، فعاليات المؤتمر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد في فندق المهاري بالعاصمة طرابلس، استجابة لدعوة وجهها إليه وزير التعليم العالي، الدكتور “عمران القيب”.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث حضر النائب في المجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي”، ووزير التعليم التقني والفني، الدكتور “فرج سالم”، إضافة إلى مجموعة من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المعنيين بالتعليم العالي في البلاد.

وتمحورت افتتاحية المؤتمر حول مجموعة من المناقشات والمحاور الرئيسية التي تركز على تطوير التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي في ليبيا، مع التركيز على مواجهة التحديات الأكاديمية الراهنة.

كما تم استعراض السياسات والخطط المستقبلية والاستراتيجيات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا خلال الفترة من 2025 إلى 2035.

هذا وعُقد المؤتمر في إطار سعي ليبيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق نقلة نوعية تساهم في بناء مستقبل أكاديمي قوي ومتقدم.