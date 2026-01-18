تكالة يشارك بـ«المنتدى الدولي للشراكات التمويلية» في طرابلس

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة عدد من أعضاء المجلس، اليوم الأحد 18 يناير، في أعمال المنتدى الليبي الدولي للشراكات الدولية والمؤسسات التمويلية، الذي احتضنته العاصمة طرابلس.

وشهد المنتدى تنظيم يوم تعريفي بصندوق ليبيا للتنمية الصناعية، في إطار جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الدولية المعنية بالتمويل والتنمية.

ويهدف المنتدى إلى توفير فضاء عملي يجمع صناع القرار وممثلي المؤسسات التمويلية الدولية، إلى جانب القطاعين العام والخاص، لبحث مقاربات جديدة للتنمية الاقتصادية، وتعزيز فرص الشراكات الدولية المستدامة.

كما ركزت أعمال المنتدى على التعريف بدور صندوق ليبيا للتنمية الصناعية بوصفه أداة وطنية استراتيجية لدعم التحول الصناعي، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وجاء تنظيم المنتدى في طرابلس بعد انطلاقته الأولى في مدينة بنغازي، ضمن توجه يهدف إلى تحقيق انفتاح متوازن على الشراكات الدولية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للدولة الليبية، ويعزز وحدتها الاقتصادية والتنموية.