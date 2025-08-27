تكالة يشارك في احتفالية السفارة التركية بذكرى «عيد النصر»

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، رفقة النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، وعدد من أعضاء المجلس، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة التركية لدى ليبيا بمناسبة الذكرى الـ103 لعيد النصر ويوم القوات المسلحة التركية، وذلك تلبية لدعوة السفير التركي غوفين بيقتش، بفندق المهاري في العاصمة طرابلس.

وألقى الدكتور تكالة كلمة خلال الحفل، قدّم فيها التهنئة للرئاسة التركية وللشعب التركي بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لتركيا مزيداً من التقدم والازدهار. كما نوّه بالدور البارز للقوات المسلحة التركية في حماية سيادة بلادها، مشيراً إلى أن عيد النصر يُعدّ محطة مفصلية في التاريخ التركي الحديث، وممهداً لتأسيس الجمهورية.

وأكد رئيس المجلس في كلمته على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الليبي والتركي، مشيداً بتنامي أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.