تكالة يطلع على عمل جهاز الشرطة القضائية

زار رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، لجهاز الشرطة القضائية أمس الأربعاء، وقام بجولة في مقر الجهاز، شملت الإدارات والسجن.

واطلع تكالة على الجهود التي يقوم بها الجهاز، وما يواجهه من صعوبات وأوضاع النزلاء واحتياجات السجون من رعاية صحية ونفسية وتأهيل، بما يسهم في إدماج المفرج عنهم بعد انقضاء محكوميتهم في المجتمع.

وأكد الرئيس ضرورة دعم هذه المؤسسات ودعم الجهود الرامية لسيادة القانون والعدالة واحترام حقوق الانسان.

وكان في استقبال تكالة لدى وصوله مقر الجهاز، رئيس جهاز الشرطة القضائية صبري محمد هدية، والمتحدث الرسمي باسم الجهاز لواء أحمد أبو كراع، وعدد من الضباط والمسؤولين بالجهاز.