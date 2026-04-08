تكالة يعقد اجتماعاً حول تعزيز دور مدينة غريان بالمشهد الوطني

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، اجتماعًا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور وزير السياحة والصناعات التقليدية نصر الدين الفزاني، ووكيل وزارة الثقافة عبد الباسط أبوقنده، ومستشار الرئيس الدكتور مجدي الشبعاني، إلى جانب عدد من الأعيان والنخب والأكاديميين من مدينة غريان.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام المجلس الأعلى للدولة بمتابعة أوضاع المدن الليبية وتعزيز دورها في المشهد الوطني، لا سيما المدن التي تمثل عمقًا اجتماعيًا وثقافيًا مؤثرًا.

وشمل النقاش خلال الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بالشأن العام، والدور الذي يمكن أن تضطلع به مدينة غريان في دعم الاستقرار وتعزيز الحضور الوطني، من خلال تفعيل دور نخبها الأكاديمية والاجتماعية والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.

وأكد المشاركون على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والنخب المحلية لتعزيز مسارات الاستقرار، ودعم المشاركة الفاعلة في الشأن العام، وإعادة الاعتبار للدور الوطني للمدن الليبية في بناء الدولة.

كما تم التأكيد على ضرورة إنصاف مدينة غريان في التمثيل داخل مؤسسات الدولة، وتمكين كفاءاتها من الاضطلاع بدورها في مختلف القطاعات، بما يعزز العدالة في توزيع الفرص، ويكرّس مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن حضورًا متوازنًا يعكس مكانة المدينة ودورها في المشهد الوطني.

كما استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، القنصل المغربي لدى ليبيا سعيد بنكيران بمقر المجلس في طرابلس، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.