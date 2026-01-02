«تكالة» يعزي أسر شهداء المؤسسة العسكرية في مصراتة

قدّم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة عدد من أعضاء المجلس، واجب العزاء إلى أسر وأقارب شهداء الوطن رئيس أركان القوات البرية محمد الحداد، ومستشاره محمد العصاوي، والإعلامي برئاسة الأركان محمد المحجوب، خلال زيارة أُجريت في مدينة مصراتة، اليوم الخميس 1 يناير.

وعبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة عن خالص التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الأليم، وأشاد بالدور الذي اضطلع به رئيس أركان القوات البرية محمد الحداد ورفاقه في ترسيخ أسس مؤسسة عسكرية احترافية، يرتكز ولاؤها على الوطن، واعتبر أن فقدانهم يمثل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية ولليبيا بوجهٍ عامٍ.

وأكد أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في مسار بناء الدولة، وأن دماءهم تشكل دافعًا للاستمرار في العمل من أجل استقرار البلاد، وتعزيز مؤسساتها السيادية، وترسيخ دعائم الأمن.

ويأتي هذا الموقف في ظل حالة حداد رسمي وشعبي أعقبت فقدان عدد من القيادات والكوادر العسكرية والإعلامية، الذين ارتبطت أدوارهم بجهود إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتعزيز مهنيتها، في مرحلة دقيقة تتطلب ترسيخ وحدة المؤسسات والحفاظ على الاستقرار الأمني.