«تكالة» يلتقي أعضاء من تجمع «حراك الميدان»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”، عددا من أعضاء تجمع “حراك الميدان”.

وقام أعضاء التجمع “بإطلاع الرئيس على أهداف وبرامج الحراك والرامية إلى الدفاع عن ثورة 17 فبراير ومكاسبها، والوصول بالبلاد إلى مسار ديمقراطي يلبي طموح الليبيين وينهي المراحل الانتقالية وصولا لتنفيذ انتخابات توافقية نزيهة ويترجم الوفاء لأرواح الشهداء الذين ضحوا لإنهاء حكم العسكر والديكتاتورية”.

وأكد “تكالة”، “على حرص المجلس الأعلى للدولة على تقدير كل التضحيات التي قدمها الليبيون لأجل العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وترسيخ مبادئ الديمقراطية”.

الأحد،28 يوليو 2024 التقى السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "محمد تكالة"، اليوم الأحد، عددا من أعضاء تجمع "حراك… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأحد، ٢٨ يوليو ٢٠٢٤