تكالة يلتقي أعيان وحكماء بنغازي ويطلع على عمل المركز الليبي للطاقة الشمسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، وعضوي المجلس سليمان الزوبي ومحمد معزب، أمس الثلاثاء عددا من أعيان وحكماء بنغازي في المنطقة الغربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي يقوم بها الأعيان والحكماء في ملف المصالحة الوطنية ولم الشمل ونبذ الخلاف، كما تم بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه أهالي المنطقة الشرقية المقيمين بالمنطقة الغربية، ومقترحات تذليلها بالتواصل مع الحكومة بشأنها ومتابعتها.

وفي سياق آخر التقى تكالة، وعضو المجلس الدكتور عبد العزيز حريبة، مدير عام المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية الدكتور يوسف النعاس، و عدد من الباحثين بالمركز، بمقر المجلس.

وجرى خلال اللقاء عرض النتاج العلمي للمركز والآفاق المتوقعة لتطوير عمله بما يعود بالنفع على البلاد، في مجال الطاقات المتجددة، ومنها انتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر بديل للطاقة يساهم في تقليل الاعتماد على النفط والمحروقات لتوليد الكهرباء بتكاليف اقتصادية ويحافظ على البيئة والمناخ.