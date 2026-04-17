«تكالة» يلتقي الرئيس السوري في تركيا

شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة في انطلاق فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم الجمعة 17 أبريل، بمدينة أنطاليا، وسط حضور دولي واسع ضم قادة دول ومسؤولين ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.

وجرت مراسم افتتاح المنتدى بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب عدد من رؤساء الدول العربية، وبمشاركة تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى.

وتناولت الكلمات الافتتاحية أهمية تعزيز الحوار الدولي وتوسيع مسارات التعاون المشترك، بهدف مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت مشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في المنتدى، وفق ما أفاد المجلس الأعلى للدولة الليبي، أنها تأتي في إطار تعزيز الحضور الليبي في المحافل الدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث سبل دعم العلاقات الثنائية، مع استمرار مشاركته في جلسات ولقاءات جانبية على هامش أعمال المنتدى.

في السياق، التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الدكتور محمد تكالة، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وذلك اليوم الجمعة 17 أبريل، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وبحسب ما أفاد المجلس الأعلى للدولة، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وسوريا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات السياسية في المنطقة والتحديات التي تواجهها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتطوير مسارات التعاون المشترك.

كما بحث اللقاء فرص التعاون في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية، في إطار مساعٍ لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التواصل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

هذا ويُعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي أحد أبرز المنصات الدولية للحوار السياسي، حيث يجمع سنويًا قادة دول ومسؤولين وخبراء لمناقشة ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد، مع التركيز على تعزيز قنوات التواصل بين الأطراف الدولية في ظل تحولات سياسية متسارعة تشهدها المنطقة.

