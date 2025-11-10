تكالة يلتقي السفير البريطاني الجديد في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة النائب الثاني موسى فرج، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا مارتن رينولدز اليوم الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المجلس بالسفير رينولدز، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المحلية والدولية المبذولة لحل الأزمة السياسية، مع مناقشة خارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية والحوار الدائر بين المجلسين لضمان نجاحها والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة تلبي تطلعات الشعب الليبي.