تكالة يلتقي «خوري وسفير غانا» لمناقشة «خارطة الطريق السياسية»

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، بمقر المجلس في طرابلس.

وتركز اللقاء على مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وخارطة الطريق الأممية المقترحة لحل الأزمة، وآليات تنفيذها بما يضمن الوصول إلى مسار ديمقراطي يلبي تطلعات الليبيين.

كما ناقش الطرفان تفعيل المحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من المساس بوحدة القضاء، إلى جانب دعم التفاهمات بين مجلسي الدولة والنواب بشأن المناصب السيادية، مع التأكيد على رفض انفراد أي جهة بإصدار القوانين أو فرض سياسة الأمر الواقع.

من جانبها، أكدت ستيفاني خوري حرص البع

ثة الأممية على مواصلة دعمها للجهود الليبية الرامية لحل الأزمة، مشددة على أن استقرار ليبيا يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل سفير غانا ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر، رفقة عضو المجلس محمد الدرعي، سفير غانا لدى ليبيا، السيد مارك إنتسي، بمقر المجلس في طرابلس.

وبدأ السفير اللقاء بتقديم التهاني لرئيس المجلس بمناسبة إعادة انتخابه، فيما أكد تكالة أن اللقاء يهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى دور الجالية الغانية في ليبيا في تعزيز هذه الروابط.

وأوضح رئيس المجلس أن المشاريع الليبية في غانا تمثل لبنة مهمة لتطوير علاقات اقتصادية أكبر تلبي تطلعات الشعبين، فيما أكد السفير إنتسي على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا وغانا، وأهمية ليبيا كبوابة لأفريقيا نحو أوروبا، مشيرًا إلى دور الاستثمارات الليبية في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة تختار مكتب رئاستها الجديد

عقدت لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعًا اليوم الأربعاء، 5 نوفمبر، لاختيار مكتب رئاستها الجديد.

وتم خلال الاجتماع اختيار مكتب الرئاسة حيث تم انتخاب إبراهيم علي أبوشعالة رئيسًا للجنة، وتزكية عثمان عابد مذكور نائبًا للرئيس، وتزكية زينب توشي وهلي مقررة للجنة.

وفي ختام الاجتماع، عبر أعضاء مكتب الرئاسة الجدد عن شكرهم وامتنانهم لجهود مكتب رئاسة اللجنة السابقة، متعهدين باستكمال مهام اللجنة والعمل بروح الفريق بما يحقق أهداف المجلس ويعزز اختصاصاته، فيما عبر أعضاء مكتب الرئاسة السابقة عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمكتب الرئاسة الجديد.