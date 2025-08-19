تكالة يلتقي رئيس جهاز «تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية»

عُقد لقاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برئيس جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية، محمد الجطلاوي.

وتناول اللقاء نبذة تعريفية عن الجهاز، والمهام الموكلة إليه، إضافة إلى عرض البرامج والمشروعات التي يعمل على تنفيذها في إطار تنمية وتطوير المناطق الحضرية والريفية.

كما تخلل اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تواجه عمل الجهاز، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة دعم المجلس لجهود تطوير المدن والمناطق، والعمل على تيسير مهام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية.