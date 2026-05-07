تكالة يلتقي قيادات «حزب العدالة والبناء» في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، رئيس حزب العدالة والبناء المهندس فيصل الصافي، وعضو الحزب الدكتور نبيل المحجوب، في لقاء تناول آخر مستجدات المشهد السياسي في البلاد.

وبحسب ما أفاد به المجلس الأعلى للدولة، ناقش اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا في ظل الجهود المبذولة لإنهاء حالة الجمود التي تشهدها المرحلة الراهنة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل السياسي عبر مسارات تضمن التقدم نحو حلول توافقية.

وشدد المجتمعون على أهمية ترسيخ نهج الحوار بين مختلف القوى الوطنية، باعتباره مدخلاً أساسياً لتقريب وجهات النظر وتعزيز التفاهم الوطني، بما يساهم في دفع العملية السياسية نحو تسوية تستند إلى الأطر القانونية والدستورية المعتمدة.

كما جرى التأكيد على أن استمرار التنسيق بين الأطراف السياسية يمثل عاملاً محورياً في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية المقبلة، بما يقود إلى تحقيق الاستقرار السياسي وصون المصلحة العليا للبلاد.