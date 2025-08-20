تكالة يلتقي ممثلي المجتمع المدني والأحزاب.. دعم متواصل للشباب والخريجين واستمرار الحوار السياسي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، مدير عام المركز الوطني للتخييم والاصطياف الدكتور محمد زايد، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المستشار القانوني لرئيس المجلس الدكتور مجدي الشبعاني.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد الدور الذي يقوم به المركز في خدمة المجتمع، من خلال برامجه الموجهة لفئة الشباب والعائلات، بالإضافة إلى التحديات الإدارية والفنية التي تواجه عمله.

كما أكد الوفد حرص المركز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية بهدف توسيع نطاق أنشطته وتعزيز أثره المجتمعي.

من جهته، أشاد الدكتور محمد تكالة بجهود المركز الوطني للتخييم والاصطياف، مثنياً على مساهماته في دعم الشباب وتنشيط الحياة الاجتماعية، ومؤكداً على استعداد المجلس الأعلى للدولة لتقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز العمل المجتمعي.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي وفدًا من التجمع الوطني للأحزاب الليبية لبحث تطورات المشهد السياسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الثاني موسى فرج، وفدًا من التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي، ومناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى كسر حالة الجمود السياسي الراهنة، بما يمهّد الطريق نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن إرادة الشعب الليبي وتلبي تطلعاته نحو الاستقرار والديمقراطية.

كما تناول اللقاء الدور المرتقب للأحزاب السياسية في تنشيط الحياة السياسية، وسبل تعزيز مسارات الديمقراطية، والتوافق، والمصالحة الوطنية، بما يسهم في النهوض بالبلاد على مختلف المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى للدولة على الاستماع إلى مختلف الأطراف الوطنية، ودعم المبادرات التي تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي وفد الجمعية الليبية لخريجي الجامعات المغربية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، وفدًا من الجمعية الليبية لخريجي الجامعات المغربية، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدّم أعضاء الوفد خلال اللقاء عرضًا تعريفيًا شاملًا حول الجمعية، متناولين أبرز الجهود المبذولة في إطار العمل المدني، إلى جانب الأنشطة والبرامج التي تنفذها لدعم خريجي الجامعات المغربية، ومتابعة شؤونهم العلمية والمهنية على مدى السنوات الماضية.

من جانبه، ثمّن الدكتور محمد تكالة دور الجمعية في بناء جسور التواصل الأكاديمي والثقافي، مؤكدًا أهمية استيعاب خريجي الجامعات في مختلف البرامج التنموية والمجتمعية، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم في خدمة الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع وتعزيز أداء مؤسساته.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم المجلس الأعلى للدولة لمنظمات المجتمع المدني، وتأكيده على دورها الحيوي في ترسيخ المشاركة المجتمعية وتفعيل الكفاءات الوطنية.