«تكالة» يلتقي وفداً طبياً لدعم خدمات الصحة في بلدية المردوم

اسقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر، رفقة عضو المجلس فاطمة طليويح، عضو المجلس البلدي المردوم فرج الرفاعي، وعضو اللجنة الفنية بملف العقم بوزارة الصحة نجاة المجدوب، ومدير الخدمات الطبية بمستشفى الأمل مصراتة محمد صيدون، ومدير الشؤون الطبية بمستشفى الأمل مصراتة محمد جهان، واستشاري أمراض العقم بمصحة يشفين محمد الخافي بمقر المجلس بطرابلس.

وخلال اللقاء، تم استعراض الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة لبلدية المردوم والمناطق المجاورة، مع التركيز على احتياجات المنطقة من معدات وتجهيزات طبية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم مناقشة إمكانية إنشاء مركز متخصص في العقم والإخصاب داخل بلدية المردوم، لتوفير الخدمات الطبية لمرضى العقم من كافة أنحاء البلاد.

بالإضافة إلى دراسة إرسال قافلة طبية لبلدية المردوم للكشف عن المرضى وتوفير العلاج والأدوية اللازمة، وتقديم الرعاية الطبية الملائمة لهم.