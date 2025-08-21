تكالة يلتقي وفداً من ترهونة لبحث قضايا المفقودين والتعويضات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، صباح اليوم الخميس، بوفد من مدينة ترهونة ضم عميد المجلس البلدي، محمد الكشر، وعددًا من الأعيان والحكماء وممثلين عن أسر الضحايا والمفقودين، وذلك بحضور مقرر المجلس، بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وعبّر وفد مدينة ترهونة عن تهانيهم للدكتور تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم، مؤكدين دعمهم الكامل للدور الوطني الذي يضطلع به المجلس الأعلى للدولة في هذه المرحلة الحساسة.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها ملف المفقودين والمتضررين من الانتهاكات التي شهدتها المدينة في السنوات الماضية، إضافة إلى مناقشة ملف التعويضات وجبر الضرر للمتضررين. كما استعرض المجتمعون احتياجات مدينة ترهونة من الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية التي من شأنها تحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس المجلس على أهمية التواصل المباشر مع مختلف البلديات والمكونات الاجتماعية من أجل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، مشيرًا إلى حرص المجلس على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الشاملة ومعالجة الملفات الإنسانية العالقة.