تكالة يلتقي وفداً من مجلس الحكماء والأعيان في «بني وليد»

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، الموافق 7 أكتوبر 2025م، وفدًا من مجلس الحكماء والأعيان بمدينة بني وليد، برئاسة جبريل لابه، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وشهد اللقاء حضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري وخالد الخازمي، حيث تم استعراض دور مجلس الحكماء والأعيان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك جهوده في حل النزاعات، والوساطة، وتعزيز السلم الاجتماعي بين مختلف المناطق الليبية.

كما تم التطرق إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية مثل إنشاء المحافظات وتفعيل اللامركزية، بالإضافة إلى قوانين الإدارة المحلية.

وتم أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس الحكماء والأعيان والمجلس الأعلى للدولة، وتفعيل قرار المجلس بخصوص لجنة التواصل مع مجالس الحكماء والأعيان بالمناطق المختلفة، وهو ما يساهم في توطيد الثقة بين المؤسسات الرسمية والمكونات الاجتماعية.

في ختام اللقاء، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الحكماء والأعيان في دعم جهود المصالحة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مشددًا على استمرار التعاون والتواصل مع هذه المكونات لما فيه مصلحة البلاد واستقرارها.