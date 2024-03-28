تكالة يلتقي وفدا من أعيان المنطقة الغربية و آخر من تركيا

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة” وعضوا المجلس الدرعي سالم ، كامل الجطلاوي، مع وفد من أعيان وحكماء ومشايخ المنطقة الغربية، ملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين ودور المجلس الأعلى للدولة في هذا الملف.

وناقش المجتمعون ما صدر من توصيات بملتقي (الوطن يجمعنا) لأعيان ومشائخ المنطقة الغربية، الذي احتضنته بلدية المعمورة، وتم التطرق إلى الوضع السياسي وما حدث من توافقات بين رئاستي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بجامعة الدول العربية.

من جانب آخر استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، كل من بارباروس ديجله، نائب مدير عام لشمال أفريقيا والشؤون السياسية الثنائية بوزارة الخارجية التركية وأورجون باشاران، نائب مدير عام للملاحة البحرية والجوية والحدود بالوزارة والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، واستعراض مستجدات الوضع السياسي الليبي.