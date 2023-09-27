«تكالة» يلتقي وكيل وزارة السياحة ويؤكد دعمه لقطاع السياحة الداخلية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” أمس الثلاثاء، وكيل وزارة السياحة لشؤون الديوان والصناعات التقليدية “نصر الدين الفزاني” بمقر المجلس بطرابلس.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة” تناول اللقاء الأضرار التي لحقت ببعض المناطق والمعالم السياحية بالمنطقة الشرقية جراء الفيضانات، فقد أكد السيد الرئيس على الوقوف مع الوزارة لمعالجة هذه الأضرار ودعم قطاع السياحة الداخلية وتطويرها للحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد.

وشدّد “تكالة” على أهمية تطوير قطاع السياحة الداخلية، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المعالم السياحية والتراث الثقافي الليبي.

من جانبه، أشاد “الفزاني” بالدعم الذي يقدمه الرئيس للوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لمعالجة الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة الداخلية وتطويره للحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد.